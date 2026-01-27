logo pulso
Derrota a domicilio el Udinese a Hellas Verona

Por AP

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
Derrota a domicilio el Udinese a Hellas Verona

VERONA, Italia.- Keinan Davis anotó por séptima vez esta temporada para que Udinese derrotase a domicilio 3-1 a Hellas Verona en la Serie A el lunes.

Verona se mantuvo en el penúltimo lugar de la Serie A, igualado a 14 puntos con el colista Pisa.

Udinese se adelantó a los 23 minutos con un disparo desviado de Arthur Atta. Aunque Emmanuel Orban igualó para los anfitriones tres minutos después, las esperanzas de Verona no duraron mucho en la segunda mitad.

Alessandro Zanoli restableció la ventaja para Udinese a los 58 minutos. El tiro libre de Jordan Zemura pegó en la barrera y, aunque el balón cayó de manera incómoda para Zanoli, su volea con el exterior de su bota acabó en el ángulo superior.

Davis, el delantero inglés que jugó con Aston Villa, sentenció a los 66.

Udinese mantiene en el décimo lugar, pero ahora tiene 29 puntos, igualado con el noveno Lazio, y punto detrás de Bologna.

