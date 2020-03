Desafortunada carrera para Chara Mansur en la FIA F4, en Mérida

El joven piloto Chara Mansur tuvo un contacto que le provocó la salida de pista en la primera carrera y la consecuencia fue que se dañó el diferencial que tronó para la segunda competencia dentro de la FIA F4 Nacam en su cuarta fecha.

La carrera se desarrolló en el autódromo de Yucatán donde Chara había hecho una carrera inteligente al sábado, terminando en el sexto sitio, para luego, arrancar en el segundo puesto el domingo con su F4 # 8 UNI- Trade – Dos Laredos Baseball - Álamo – Chevron – Golden Foods – Transportes Tnarcea – Rosas Law Group – La Josefina.

Desafortunadamente un contacto con otro auto hizo que saliera del asfalto, lo cual ocasionó un daño a la caja de cambios que a la hora de arrancar hizo que se rompiera el diferencial, por lo que no pudo empezar la contienda aún con todos los trabajos que hizo el equipo.

"Comenzamos bien la carrera, desgraciadamente hay pilotos que creen que todo se gana en la primera vuelta, me sacó de la pista, pero remontamos hasta lo volvimos a alcanzar y me volvió a tirar el carro, pero ahora si me mando hasta la protección de llantas, ahí terminó mi primera carrera gracias a este incidente", dijo Chara.

Mencionó que el auto se dañó poco, los mecánicos del equipo Ram Racing lo dejaron otra vez bien, pero a la hora de acelerar para arrancar la segunda carrera de día, se rompió el diferencial y ya no pudimos dar ni una vuelta "fue frustrante el no poder seguir en la carrera".

El equipo Ram Racing trabajará muy fuerte para el quinto compromiso que se realizará en el autódromo de Monterrey.