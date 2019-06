Desaparece la reventa en el Alfredo Harp Helú

La buena entrada que registró el Estadio Alfredo Harp Helú, para el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol, no fue obra de la casualidad.

Contrario a lo que ha sucedido en todos los juegos que ha albergado el infierno escarlata -incluido el inaugural frente a prospectos de Padres de San Diego-, la reventa no se hizo presente en el duelo que enfrenta a los mejores y más populares peloteros del circuito.

Usualmente, cuando los seguidores de los Diablos caminan por el puente que conecta el acceso 8 del Autódromo Hermanos Rodríguez con la explanada del Estadio Harp Helú, al menos cuatro revendedores de acercan para ofrecer boletos.

"Qué raro que hoy no hayan llegado a ofrecer sus boletos, pero qué bueno porque luego los de las taquillas salen con que se terminaron", dijo una señora, enfundada en su franela de La Pandilla.

La razón podría ser la presencia de autoridades, como el presidente de la LMB, Javier Salinas o el propio Alfredo Harp. Lo que es un hecho es que esta tarde, por el averno no deambularon almas en queja por una enfermedad del espectáculo, como es la reventa.