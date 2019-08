Descartan daños tras sismo de 5.8 en Cabo San Lucas, BCS

Autoridades de Protección Civil en Baja California Sur informaron que tras una revisión preliminar, con motivo del sismo de 5.8 grados que se registró esta tarde a 275 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, no se encontraron afectaciones.

El subsecretario de Protección Civil del estado, Carlos Godínez León, confirmó a EL UNIVERSAL que tras el reporte oficial se activaron los protocolos de supervisión y vigilancia y junto con corporaciones de seguridad y emergencia se determinó incluso que fue imperceptible para la población, por su lejanía.

Se realizaron recorridos de evaluación en zonas prioritarias, escuelas y hospitales para descartar daños, y estar tarde las autoridades continúan en el monitoreo.

El funcionario precisó que el sismo no fue captado por la población debido a que el epicentro fue lejano a las costas del municipio de Los Cabos. Asimismo, dijo que no se prevén tsunamis, aunque sí es posible una ligera variación en los niveles mar, sin que ello ponga en riesgo las actividades cotidianas en el municipio turístico.

Añadió que BCS se encuentra en una zona altamente sísmica, por lo que continuamente se presentan temblores, aunque muchos de ellos son imperceptibles ya sea por su lejanía o por su baja intensidad.

Asimismo, refirió que es importante que la población esté atenta a los comunicados oficiales y desde la Subsecretaría de Protección Civil se tienen definidos los protocolos de actuación para este tipo de fenómenos.

De acuerdo al reporte del Servicio Sismológico Nacional (SSN), el temblor ocurrió a las 16:35 -tiempo del centro-, a 275 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en el mar, a una profundidad de 10 kilómetros.