Deshaun Watson, titular de Browns

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Cleveland .- Deshaun Watson ganó la competencia por la titularidad y será el quarterback de los Browns de Cleveland en el partido inaugural ante los Jaguars de Jacksonville, el 13 de septiembre, de acuerdo con una persona familiarizada con la decisión.

Watson, de 10 temporadas en la NFL, se impuso a Shedeur Sanders, quien también tuvo oportunidades con la primera unidad durante la temporada baja, el campamento y la pretemporada. El entrenador Todd Monken aún no ha hecho oficial el anuncio.

La decisión podría generar molestia entre los aficionados de Cleveland, que han abucheado a Watson en repetidas ocasiones desde su llegada al equipo.

UN COMPLICADO PASO POR CLEVELAND

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Watson llegó a los Browns en 2022 procedente de Houston, en un polémico canje que incluyó tres selecciones de primera ronda y un contrato totalmente garantizado de 230 millones de dólares.

Desde entonces, solo ha sido titular en 19 partidos con Cleveland, con marca de 9-10, 19 touchdowns, 12 intercepciones y un rating de 80.7.

Su paso por el equipo también ha estado marcado por lesiones. Se perdió los primeros 11 partidos de 2022 por una suspensión de la NFL relacionada con acusaciones de conducta sexual inapropiada durante sesiones de masaje. Después sufrió una lesión de hombro en 2023 y se rompió dos veces el tendón de Aquiles derecho.

SANDERS TENDRÁ

QUE ESPERAR

Shedeur Sanders mostró avances durante la pretemporada y terminó con mejores sensaciones en aspectos como la lectura del juego, el movimiento dentro de la bolsa de protección y la toma de decisiones.

Contra Buffalo, completó 9 de 11 pases para 74 yardas, un touchdown y una intercepción. Aunque comenzará la temporada como suplente, podría convertirse en titular en algún momento del año si las circunstancias lo permiten.

Por ahora, los Browns apuestan por Watson para comenzar la temporada, en una decisión que vuelve a poner al veterano quarterback bajo los reflectores.