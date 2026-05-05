Despide el Magic a su coach J. Mosley

Jamahl Mosley fue despedido el lunes como entrenador del Magic de Orlando, pagando los platos rotos después de que el equipo desperdiciara una ventaja de 3-1 en la serie y quedara eliminado por los Pistons de Detroit en la primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este.

Fue la tercera eliminación consecutiva de Orlando a las primeras de cambio de los playoffs, y con diferencia la más decepcionante.

El Magic, octavo preclasificado, no solo perdió las tres oportunidades que tuvo de tumbar a los Pistons, primeros preclasificados, sino que en uno de esos partidos Orlando llegó a sacar una ventaja de 24 puntos en la segunda mitad en casa y aun así perdió. Orlando falló 23 tiros consecutivos en esa derrota del sexto partido el viernes, y los aficionados les abuchearon cuando terminó.

Esa derrota probablemente fue la que selló el destino de Mosley, aunque la caída en el séptimo partido en Detroit el domingo fue la que puso fin a la temporada.

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"Estamos agradecidos con Jamahl por todo lo que ha hecho por el Orlando Magic. Valoramos su liderazgo y las contribuciones positivas que hizo como entrenador", declaró Jeff Weltman, presidente de operaciones de baloncesto del Magic. "Aunque fue una decisión difícil, sentimos que es momento de una nueva voz y una perspectiva renovada. Les deseamos a Jamahl y a su familia lo mejor".