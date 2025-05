Despido del entrenador Ole Werner en Werder Bremen

BREMEN, Alemania (AP) — Werder Bremen despidió el martes al técnico Ole Werner luego que éste indicara el día anterior que no extendería su contrato el próximo año.

"Dado que necesitamos continuidad y claridad para el puesto de técnico en el futuro, hemos decidido dejar ir a Ole", indicó Clemens Fritz, el director deportivo del Bremen.

Werner tenía un contrato hasta el final de la próxima temporada, pero el club dijo el lunes que se negó a firmar uno nuevo.

"No extender mi contrato no es nada fácil para mí", dijo Werner, citado en un comunicado del club. "Pero a menudo he dicho que mi trabajo consiste en desarrollar un club. Cuando se alcanza un cierto punto, generalmente hay dos opciones: o haces cambios alrededor de un entrenador, o haces cambios en la posición de entrenador".

"Desde la perspectiva del club, puedo entender por qué Werder ha decidido ahora dar este paso", añadió.

Werner, de 37 años, considerado uno de los entrenadores jóvenes de mayor proyección en Alemania, asumió el cargo en el Bremen cuando el club se encontraba en la segunda división y comandó su ascenso, para luego escalar posiciones en la Bundesliga. Por muy poco quedaron fuera de entrar a la zona de copas europeas esta temporada.

Werner asumió como entrenador del Bremen en circunstancias inusuales en noviembre de 2021, después de que su predecesor Markus Anfang renunciara mientras enfrentaba una investigación por el uso de un documento falso de la vacuna contra el COVID-19.

El Bremen dijo que su búsqueda de un nuevo entrenador tiene la "máxima prioridad". Horst Steffen, el entrenador del Elversberg de segunda división, ha surgido como un favorito después de que su equipo rozó el lunes el ascenso a la Bundesliga.

Leipzig, Wolfsburgo, Augsburgo y el recién ascendido Colonia también buscan nuevos técnicos, al igual que los clubes de segunda división Schalke y Hannover.