Despido del manager Brandon Hyde en los Orioles de Baltimore

BALTIMORE (AP) — Los Orioles de Baltimore despidieron al manager Brandon Hyde, y luego necesitaron menos de una entrada para mostrar que sus problemas van más allá del piloto.

Kyle Gibson permitió seis carreras, sin salir siquiera de la parte alta de la primera entrada, y los Orioles cayeron el sábado 10-6 ante los Nacionales de Washington. Baltimore, que está en el último lugar de la División Este de la Liga Americana, cayó a un récord de 15-29.

Antes del juego, los Orioles relevaron a Hyde de sus funciones. Hyde lideró al equipo a través de una extensa reconstrucción y ganó el premio al Manager del Año en 2023, pero el rendimiento de Baltimore disminuyó notablemente durante la segunda mitad del año pasado, y los Orioles están en una situación complicada hasta ahora en 2025.

"Como jefe de operaciones de béisbol, el mal comienzo de nuestra temporada es, en última instancia, mi responsabilidad", expresó en un comunicado Mike Elias, vicepresidente ejecutivo y gerente general de los Orioles. "Parte de esa responsabilidad consiste en buscar cambios difíciles para establecer un rumbo diferente para el futuro. Quiero agradecer a Brandon por su arduo trabajo, dedicación y pasión durante todos estos años, y por devolver al equipo a los playoffs y a ganar un campeonato de la División Este de la Liga Americana".

El coach de tercera base Tony Mansolino fue nombrado manager interino. Los Orioles también despidieron al coordinador de campo de las Grandes Ligas Tim Cossins, quien fungía también como instructor de receptores.

Hyde es el tercer manager de las Grandes Ligas despedido en los últimos 10 días, uniéndose a Derek Shelton de Pittsburgh y Bud Black de Colorado.

Así es la vida precaria de un manager de las grandes ligas.

"Brandon y yo somos cercanos. Amo al tipo", dijo el manager boricua de los Nacionales, Dave Martinez, quien una vez trabajó con Hyde en el cuerpo técnico de los Cachorros bajo las órdenes de Joe Maddon. "Todos sabemos a lo que nos inscribimos cuando tomamos este trabajo. Realmente apesta. Es un buen hombre. Sé que se recuperará. Le deseo lo mejor, pero es un trabajo difícil".

Mansolino, quien nunca había sido manager de las Grandes Ligas, habría preferido tener su primera oportunidad en circunstancias diferentes.

"No estoy emocionado. Esto no es algo bueno para nosotros", dijo Mansolino después de la derrota. "Vamos a extrañar a Brandon de muchas maneras. Para mí, hizo un gran trabajo aquí... Llegar a este punto donde se hace un cambio, no es algo que ninguno de nosotros quería, de ninguna manera".

Los jugadores de los Orioles fueron notificados del despido de Hyde durante una reunión del equipo encabezada por Elias, unas cuatro horas antes del juego de Baltimore contra Washington.

"Estoy bastante sorprendido, honestamente", dijo el abridor Cade Povich. "No es algo que esperas escuchar por la mañana".

El jardinero dominicano de Baltimore, Ramón Laureano, dijo: "Es desafortunado porque Brandon Hyde es un gran tipo. Nosotros, como peloteros, tenemos que jugar mejor. Los jugadores son los que tienen los bates y los guantes".

Hyde estaba en su séptima temporada como manager de Baltimore. Soportó temporadas de 108 y 110 derrotas al principio, pero para 2023, los Orioles ganaron la División Este de la Liga Americana con 101 victorias, y el futuro parecía increíblemente prometedor gracias a jóvenes destacados como el infielder Gunnar Henderson, el receptor Adley Rutschman y el lanzador derecho Grayson Rodriguez.

Baltimore también tenía otros prospectos importantes en la organización, pero después de iniciar la pasada campaña con marca de 49-25, los Orioles jugaron por debajo de .500 el resto del camino y se conformaron con un comodín. Por segunda temporada consecutiva, Baltimore fue barrido de los playoffs en su primera serie.

Luego vino un receso en el que el as Corbin Burnes se fue como agente libre, y la oficina intentó remendar la rotación con soluciones temporales de un año como Charlie Morton, Tomoyuki Sugano y Gibson. Sugano ha lanzado bien, pero los otros dos no, y los Orioles tienen la peor efectividad en la Liga Americana con 5.31.

Mientras tanto, una ofensiva que se suponía sería la fortaleza del equipo, ha sido irregular. Rutschman está bateando para .214, Ryan Mountcastle está en .233 y Cedric Mullins ha caído hasta .226 después de un buen comienzo.

Los Orioles están bateando .192 con corredores en posición de anotar, la peor marca en el béisbol. La derrota del viernes 4-3 ante los Nacionales fue un microcosmos de la temporada hasta ahora. Baltimore dejó a 15 hombres en base y permitió que anotaran la carrera de la victoria desde segunda con un sencillo dentro del cuadro en la parte alta de la novena.

Los principales prospectos Heston Kjerstad y Coby Mayo no han producido mucho, y las lesiones de Colton Cowser, Jordan Westburg y Tyler O´Neill también han afectado la alineación.

El cuerpo de lanzadores difícilmente podía darse el lujo de sufrir lesiones. Rodriguez y el relevista Andrew Kittredge no han lanzado en absoluto este año, y Zach Eflin también se perdió tiempo.

El mal comienzo del equipo ha puesto a Elias debajo de la lupa, después de lo que parecía una reconstrucción muy exitosa. Si los Orioles no vuelven a dar pelea este año, estará bajo presión la próxima temporada baja para colocar de nuevo al equipo sobre el camino en el que parecía estar hace menos de un año.