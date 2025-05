Despidos por escándalo de trampas en IndyCar

INDIANÁPOLIS.- Roger Penske intentó cerrar el último escándalo de trampas que involucra a su equipo, ahora en sus preciadas 500 Millas de Indianápolis, al despedir el miércoles a sus tres principales ejecutivos en el Team Penske después de que se encontraran irregularidades en dos de los monoplazas.

Penske despidió al presidente del equipo Tim Cindric, al director gerente Ron Ruzewski y al gerente general Kyle Moyer a raíz de este escándalo de trampas en las Indy 500. Ruzewski y Moyer formaban parte de la sección de IndyCar.

“Nada es más importante que la integridad de nuestro deporte y nuestros equipos de carreras”, dijo Penske en un comunicado. “Hemos tenido fallos organizativos durante los últimos dos años y tuvimos que hacer cambios necesarios. Pido disculpas a nuestros fanáticos, nuestros socios y nuestra organización por decepcionarlos”.

Penske es propietario del equipo de tres autos, además de la IndyCar, el Indianapolis Motor Speedway y las 500 Millas de Indianápolis. Ha ganado 20 veces las Indy 500, una cifra récord.

Los despidos y el comunicado de Penske marcaron sus primeras reacciones desde que se descubrió que Josef Newgarden, bicampeón vigente de las Indy 500, y su compañero de equipo Will Power tenían una pieza modificada ilegalmente en sus autos antes de la ronda final de la clasificación para la edición número 109 de la icónica carrera.

Después de que se anunciaran los despidos, Penske realizó una reunión de propietarios de equipos de forma remota en la que asumió la responsabilidad por las acciones de su equipo. Algunos de los que participaron dijeron a The Associated Press que la reunión duró 20 minutos y los propietarios quedaron satisfechos con el resultado. Ningún propietario pidió que los autos de Penske fueran expulsados de la carrera, y las únicas preguntas que se hicieron fueron sobre cómo IndyCar procederá después del escándalo.

“Lo que hizo al despedir a tres personas es algo importante”, indicó Tony Kanaan, director del equipo Arrow McLaren, a The Associated Press. “Creo que todos reconocieron lo importante que es esto para Roger y ahora es solo una cuestión de cómo seguir adelante y cómo asegurarse de que la tecnología no pase por alto estas cosas nuevamente”.

Ni Newgarden ni Power pudieron clasificarse el domingo cuando los rivales señalaron la modificación ilegal. Ambos pilotos fueron relegados el lunes a la parte trasera de la parrilla, en las posiciones 32 y 33. Los equipos rivales han argumentado que no fue suficiente, ya que es el segundo escándalo de trampas en dos temporadas y potencialmente autos ilegales desplazaron a Jacob Abel de Dale Coyne Racing del grupo.

Newgarden intenta convertirse en el primer piloto en la historia en ganar tres Indy 500 consecutivas. Nadie ha ganado largando desde la última fila.

Cindric y Ruzewski ya habían sido suspendidos por IndyCar para la carrera y ambos equipos recibieron multas de 100.000 dólares. Es el segundo año consecutivo que Cindric y Ruzewski son suspendidos de las Indy 500.

Los rivales había pedido a Penske que abordase la situación desde el domingo mientras cuestionan si IndyCar y las Indy 500 pueden seguir operando sin un organismo rector independiente al margen de cualquier empleado de Penske.