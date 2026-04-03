Destaca academia de artes marciales en campeonato

Con una sobresaliente actuación, la academia Lykans SLP brilló durante el Campeonato Regional de Kickboxing Región 3 FMKB y el Campeonato Nacional de Artes Marciales Tigre Blanco, celebrados los días 28 y 29 de marzo en la CDTAR San Luis Potosí.

Los alumnos de Lykans SLP, así como de su filial Lykans Santo Tomás, proveniente de Soledad de Graciano Sánchez, demostraron disciplina, técnica y alto nivel competitivo en modalidades como light contact, full contact y formas tradicionales, consolidándose como una de las academias más destacadas del certamen.

Entre los campeones que lograron subir a lo más alto del podio se encuentran Santiago "Torito" González, Chris "El Niño Mágico", Zaira "La Relámpago" Galaviz, Iker "El Fantasma" y Adalberto "La Bomba" Galaviz, quienes dominaron sus respectivas categorías.

Asimismo, se reconoció el desempeño de competidores como Mateo "Titán" Infante, Grettel "Super Tetel", Evelyn "La Preciosa" Etos y Lezlie "La Niña Galáctica", quienes obtuvieron medallas en distintas pruebas. También destacaron los subcampeonatos de Azenet, Majo y Mónica Daniela, reafirmando el nivel competitivo de la academia.

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El evento reunió a más de 600 participantes provenientes de distintos estados de la República Mexicana, además de contar con la presencia de una delegación internacional de Guatemala, lo que consolidó la competencia como una importante plataforma de preparación rumbo al Mundial de Taekwon-Do ITF México 2026.