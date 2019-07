Destaca Academia Osos en Copa Pupilos de luchas asociadas

Los alumnos de la Academia Osos estuvieron entre los primeros lugares de la Copa Pupilos de luchas asociadas que tuvo lugar en el CODE Jalisco, el pasado fin de semana, al mando del entrenador Humberto Sánchez Ibarra.

El joven gladiador Salomón Loredo en 28 kilogramos ganó el primer lugar de la categoría pupilos "B", mientras que Sofía Loredo Jiménez en 50 kilos obtuvo el segundo lugar en la categoría pupilos "C", al igual que Isaías Cuevas en 33 kilos en la categoría pupilos "C" y Salomón Sánchez en 37 kilos de la categoría pupilos "C".

Los terceros lugares fueron para Leny Cuevas en 24 kilos y Dante Carrasco en 44 kilos de la categoría pupilos "B"; finalmente en el top five se colocaron Jonathan Sánchez en 26 kilos de la categoría pupilos "B" y Luna Cuevas en 23 kilos en la categoría pupilos "A".