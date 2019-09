Destacada actuación de gimnastas en Morelia

Una destacada actuación tuvo La Academia de Gimnasia Centro Gydman dentro del Campeonato Regional de Gimnasia Artística, que tuvo lugar en la ciudad de Morelia, Michoacán 2019.

En este evento participaron más de 80 clubes de la zona 3 integrada por Durango, Zacatecas, León, Guanajuato, Celaya, Irapuato, Gómez Palacio, Aguascalientes, Guadalajara, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos y San Luis Potosí.

En cuanto a los resultados del Centro Gydman, en el nivel 3, Camila Pérez Esparza resultó campeona regional en piso, quinto lugar en viga, onceava en salto y décima octava en Barras para terminar en el séptimo puesto en el All Around; por su parte, Martha Flores Morón quedo campeona regional en salto nivel 6, onceavo lugar en viga y décimo cuarta en All Around.

Arantxa Ejarque Ayala, en el nivel 4, quedo sexta en salto y viga, novena en barras y 13 en piso para ser séptima en All Around; en este nivel 4, Graciela Farfán fue tercer lugar en viga, onceava en salto, décima segunda en piso y décima quinta en barras y novena en el All Around.

Montserrat Méndez V., fue subcampeona regional en piso nivel 3, novena en barras, décima tercera en viga y décima en el All Around; Valentina Oropeza fue quinta en viga nivel 3, séptima en piso y décima séptima en el All Around; Valentina Landeros H., fue sexta en barras nivel 3, octava en barras y décima tercera en piso y quinta en el All Around; Karol Ruiz Calvo, fue sexta en piso nivel 6, décima octava en barras y trigésima segunda en el All Around.

Patricia Rubio González, fue 15 en nivel 6, 17 en salto; Maya Ramírez Montes, fue 8 en barras nivel, 12 en el All Around; Liliana Padilla Alanís, fue 12 en barras nivel 4, 17 en piso en 13 en el All Around; Kheira Gutiérrez J., fue 17 en barras del nivel 5, 23 en salto y 19 en All Around; Dannae Sánchez López, fue 18 en barras, 7 en All Around; Regina Rodríguez, 17 en piso, 24 en All Around en nivel 5; María E. Rangel fue 19 en barras y 33 en All Around nivel 6; Montserrat Aranda C., fue 21 en barras del nivel 6, y 22 en piso.