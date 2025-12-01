Destacan potosinos en “Colorada 200”

Con gran participación y un ambiente lleno de adrenalina, se realizó con éxito la edición XVI de la carrera Off Road “Colorada 200”, celebrada en Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde el Team Galgos de San Luis Potosí tuvo un desempeño sobresaliente, cerrando la temporada con importantes resultados a nivel estatal y nacional.

La competencia marcó también el cierre del Campeonato Estatal y Nacional de Off Road, escenario en el que los pilotos potosinos demostraron constancia, preparación y un alto nivel competitivo.

El piloto Bruno Torres Chávez concluyó una temporada excepcional al proclamarse campeón del Campeonato Estatal de Off Road de San Luis Potosí y obtener el tercer lugar del Campeonato Nacional en la categoría Clase 9, consolidándose como uno de los corredores más destacados de la disciplina.

Por su parte, el piloto Braulio Torres, acompañado por los copilotos Guillermo Gil y Ángel Valladares, cerró el año con un segundo lugar en el campeonato estatal y un tercer lugar en el campeonato nacional, ratificando el sólido rendimiento del equipo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Team Galgos extendió un agradecimiento especial a su equipo de pits, pieza clave en cada competencia: Ernesto Torres – Jefe de pits, Ulises Martínez, Javier Capetillo, Raúl Ávalos, Uriel Chávez y Ernesto Torres Jr.

Asimismo, destacaron el apoyo de sus familias, “en especial a nuestras esposas que dan permiso”, señalaron entre risas los integrantes del equipo, reconociendo el respaldo incondicional que hace posible su participación en cada fecha.