Destacan potosinos en kickboxing

Con una destacada participación y un alto nivel competitivo, el pasado 28 y 29 de marzo se llevó a cabo el Campeonato Regional de Kickboxing Región #3 de la FMKB, junto con el Campeonato Nacional de Artes Marciales Tigre Blanco, teniendo como sede las instalaciones de la CDTAR.

El evento reunió a más de 600 competidores provenientes de distintos estados del país como Guanajuato, Zacatecas, Nuevo León, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Veracruz y Guerrero, además de representantes de la capital potosina y una delegación internacional de Guatemala, consolidándose como una de las competencias más importantes de la región.

Dentro de la justa, sobresalió la actuación de los atletas de la Academia Lykans Santo Tomás, perteneciente al Centro Comunitario de Santo Tomás en Soledad de Graciano Sánchez, quienes lograron importantes resultados en distintas modalidades, reflejando su preparación, disciplina y compromiso.

En la categoría de campeones, brillaron Cielo Michel López en Full Contact; Grettel Hernández en Light Contact; Zaira Galaviz en Full Contact; Iker Balleza en Full Contact; y Adalberto Galaviz en Light Contact.

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Por su parte, los subcampeonatos fueron para Perla Galaviz en Full Contact y Alexa Hernández en Light Contact, mientras que en la modalidad de tatami destacó Azenet Herrera al obtener el primer lugar en combate continuo.

Más allá de los resultados, todos los participantes demostraron un alto nivel en cada una de las modalidades, ya sea en ring, jaula o tatami, evidenciando el crecimiento de las artes marciales en la región.

Finalmente, se reconoció el esfuerzo de los organizadores por llevar a cabo este evento, el cual representa una importante plataforma de preparación rumbo al Mundial de Taekwon-Do ITF México 2026, donde se espera que varios de estos talentos continúen destacando a nivel internacional.