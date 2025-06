Destacan squashistas potosinos en ON

Con garra, talento y un equipo bien consolidado, la selección de squash de San Luis Potosí firmó una actuación histórica en la Olimpiada Nacional 2025 celebrada en Guadalajara, al cosechar un total de nueve medallas: dos de oro, dos de plata y cinco de bronce. Este desempeño le valió a la delegación potosina el trofeo como tercer lugar nacional en número de preseas, otorgado por la CONADE.

La gloria dorada llegó en las competencias femeniles, donde el corazón potosino superó al talento local. La primera medalla de oro fue conquistada en la modalidad por equipos, integrada por América Hernández Mendoza, Georgina García y Tamara Meza, quienes se impusieron con autoridad a la selección de Jalisco en una vibrante final. La segunda presea áurea fue para la dupla formada por América Hernández y Georgina García, quienes repitieron la hazaña en la modalidad de dobles femenil.

América Hernández, una de las figuras más destacadas del certamen, también logró la medalla de plata en singles, cerrando así su ciclo en la Olimpiada Nacional al alcanzar la categoría máxima de 19 años con tres preseas en su cuenta personal.

La segunda plata fue para el equipo varonil sub 19 conformado por Santiago Martínez, Carlos Garza y Alejandro Juárez, quienes ofrecieron un torneo sólido hasta alcanzar el subcampeonato.

Los Cinco bronces completaron la histórica cosecha: Georgina García, en singles sub 19, Carlo Barriga, en singles sub 15, Jocelyn Vega García y Montserrat Piña, en dobles femenil sub 17, Santiago Martínez y Alejandro Juárez, en dobles varonil sub 19 y la quinta presea de bronce para el equipo femenil Sub 17 formado por Anabel Hernández, Jocelyn Vega, Monserrat Piña y Regina Castillo Flores.

Con esta destacada actuación, San Luis Potosí reafirma su lugar como una potencia en el squash nacional, gracias al talento de su juventud y el compromiso del profesor Abel Hernández. El futuro de esta disciplina en el estado se vislumbra prometedor.