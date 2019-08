Destacaron gimnastas del Aregym en Estatal de bases

Importante fue la participación de las gimnastas de la Academia Aregym, dentro del Campeonato Estatal de bases obligatorio, que tuvo lugar el pasado fin de semana, y que les sirvió como parte de su fogueo, alcanzando los objetivo trazados para esta justa.

En esta ocasión Aregym presentó cinco competidoras que ofrecieron los siguientes resultados: en el nivel 3, categoría "B", Ana Paula Orta, con un sexto lugar en salto, octavo en viga, tercero en piso, para finalizar sexta en el All Around.

En el nivel 4, categoría "B", María José Cardona, logró tercer lugar en salto, cuarto en barras, primero en viga y segundo en piso, para terminar segundo lugar en el All Around.

En el nivel 4, categoría "C", Mariamne González, fue octava en salto, sexta en barras, quinta en viga y segunda en piso, para terminar en el quinto lugar del All Around; Valeria Vázquez, fue séptima en barras, sexta en viga, cuarta en piso y sexta en el All Around y finalmente, Karen Robles, fue quinto lugar en salto, séptimo en viga, sexta en piso y terminó octava en el All Around; el grupo fue acompañado por sus entrenadoras.