Destacaron raquetbolistas del Deportivo Punto Verde

La delegación de San Luis Potosí tuvo una sobresaliente participación en la etapa nacional de la Olimpiada Nacional 2026 en la disciplina de raquetbol, celebrada en territorio potosino del 4 al 8 de mayo, donde el Club Deportivo Punto Verde se consolidó como el principal semillero de talento y una de las academias más exitosas del país.

Entre los resultados más destacados sobresalió la actuación de Danna Paola Hernández Ortega, quien se convirtió en la atleta más exitosa de la delegación al conquistar tres preseas en la categoría de 16 años y menores. La potosina obtuvo medalla de oro en singles femenil, oro en dobles femenil y plata en dobles mixtos, confirmando su calidad como una de las principales figuras juveniles del raquetbol mexicano.

Otro de los grandes protagonistas fue Santiago Castillo Nava, quien logró el tricampeonato nacional de Olimpiada Nacional al obtener por tercer año consecutivo la medalla de oro en singles varonil de la categoría 16 y menores. Además, sumó plata en dobles mixtos y bronce en dobles varonil, firmando otra destacada actuación.

Por su parte, Christopher Seth Aradillas Cano tuvo una brillante primera participación en Olimpiada Nacional al conseguir tres medallas de plata en la categoría de 12 años y menores: singles varonil, dobles varonil y dobles mixtos, consolidándose como una de las revelaciones del torneo.

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También destacaron Ximena Bustamante Espinosa, quien obtuvo dos medallas de bronce en la categoría 21 y menores dentro de dobles femenil y dobles mixtos, así como José Luis de Alba Cárdenas, ganador de bronce en dobles varonil de la categoría 21 y menores.

Los resultados obtenidos por los atletas del Club Deportivo Punto Verde fueron fundamentales para que San Luis Potosí alcanzara el subcampeonato nacional por estados, ratificando el crecimiento y nivel competitivo del raquetbol potosino.

Detrás de estos logros también se encuentra el trabajo del equipo multidisciplinario encabezado por los entrenadores Pedro Lara Rubio y Jordy Alonso Hernández, además de Ildefonso "Pichus" Mendoza como preparador físico, Germán Bayardo Gallo en el área psicológica y Carlos Santana Muñiz como fisioterapeuta.

Asimismo, se reconoció el respaldo permanente del Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde, presidido por el Lic. Juan Pablo Lara Rubio.