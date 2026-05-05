Destacó delegación San Luis en Nacional Máster

La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí firmó una destacada actuación en el Campeonato Nacional Máster de Lanzamientos 2026, al ubicarse en la cuarta posición general por delegaciones, en un certamen que reunió a los mejores especialistas del país.

El podio nacional quedó encabezado por Guanajuato, seguido de Querétaro y Tamaulipas, mientras que San Luis Potosí se consolidó en el cuarto sitio, siendo además la delegación con mayor número de participantes, reflejo del crecimiento y la solidez del atletismo máster en la entidad.

En el plano individual, los atletas potosinos lograron múltiples preseas y posiciones destacadas. Diana Laura Vidales (30-35) conquistó el primer lugar en impulso de bala y el segundo en lanzamiento de disco. Por su parte, José Sergio Martínez Tovar (40-44) tuvo una sobresaliente participación al obtener doble oro en disco y jabalina.

También destacó Adalberto Grimaldo con tres terceros lugares en martillo, martillo corto y disco, además de un cuarto sitio en jabalina. En tanto, Adolfo Vidales González sumó cinco medallas de plata en bala, disco, martillo, martillo corto y jabalina.

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Otros resultados relevantes incluyeron a Aarón Vicente Jara Trujillo, quien finalizó quinto en disco y cuarto en bala, así como Juan Javier Rodríguez, con tercer lugar en bala y cuartos puestos en disco y jabalina.

El balance general dejó a la delegación potosina como una de las más competitivas del país en pruebas de lanzamiento, gracias a la suma de podios.