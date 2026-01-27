logo pulso
Destacó Jorge Hdz. en Juchipila

El rejoneador potosino tuvo brillante actuación en la corrida de rejones en Zacatecas

Por Romario Ventura

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Destacó Jorge Hdz. en Juchipila

Pablo Hermoso de Mendoza se erigió como el máximo triunfador de la corrida de rejones celebrada este día en Juchipila, Zacatecas, donde tuvo una destacada actuación al cortar un total de cuatro orejas y dos rabos, en el marco de la corrida de feria en honor a San Sebastián.

Por su parte, el rejoneador potosino Jorge Hernández Gárate tuvo una destacada participación en el evento, al desorejar a sus dos astados, logrando dos orejas en cada uno de ellos, mientras que Cuauhtémoc Ayala cortó una oreja en su primera oportunidad y fue ovacionado tras su segundo toro.

El festejo tuvo lugar en la Plaza Monumental de Juchipila, que registró tres cuartos de entrada en una tarde de clima agradable. Se lidiaron toros de la ganadería de Jorge Hernández Andrés, que ofrecieron buen juego en términos generales, permitiendo el lucimiento de los rejoneadores.

Guillermo Hermoso de Mendoza brilló con una sólida actuación, al obtener dos orejas y rabo en su primer toro, y repetir la dosis en su segunda actuación con dos orejas y un rabo, consolidándose así como la figura del festejo taurino.

El resultado final del festejo quedó de la siguiente manera: Jorge Hernández Gárate, cortó dos orejas y dos rabos; Cuauhtémoc Ayala, cortó oreja y ovación; y Guillermo Hermoso de Mendoza, cortó dos orejas y rabo, y dos orejas y rabo, en una tarde exitosa para el rejoneo en tierras zacatecanas.

