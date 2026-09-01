Destaco la madurez del equipo: Mejía

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El Atlético de San Luis volvió a la senda del triunfo con una importante victoria sobre los Rayados de Monterrey en la Sultana del Norte, resultado que significó un impulso para el conjunto potosino después de un complicado inicio de torneo.

Tras el encuentro, el director técnico Diego Mejía destacó el trabajo realizado por sus jugadores y aseguró que el triunfo es consecuencia de todo lo que el equipo ha construido durante las primeras jornadas.

"Estoy muy contento porque me parece que los chicos ya se lo merecían", señaló el estratega, quien reconoció que el arranque del campeonato fue complicado, aunque consideró que el funcionamiento del equipo había sido mejor de lo que reflejaban los resultados.

Mejía resaltó especialmente la disciplina mostrada ante Monterrey, así como la capacidad de sus futbolistas para mantener el plan de juego y realizar los ajustes necesarios durante el partido. "Seguimos muy bien el plan, ajustamos muy bien cuando teníamos que ajustar y el equipo mostró madurez", explicó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El técnico mexicano también pidió mantener la humildad y recordar el esfuerzo que representó conseguir este primer triunfo, pues el objetivo del Atlético de San Luis continúa siendo recuperar su identidad y competir de manera valiente ante cualquier rival.

"Tenemos que recordarnos todos los días cuánto nos costó conseguir este primer resultado. El Atlético San Luis está para lo que está desde el inicio: recuperar la identidad, seguir jugando valientes contra el equipo que sea y tratar de buscar los resultados", afirmó.

Mejía reconoció además que la victoria no debe analizarse únicamente por lo ocurrido ante Rayados, sino como el resultado del trabajo desarrollado a lo largo del torneo. "Este resultado no es de hoy, es de todo lo que hemos venido trabajando durante el torneo", sostuvo.

Finalmente, el entrenador habló sobre su compromiso con la institución potosina y aseguró estar convencido de que puede llevar al equipo a conseguir cosas importantes. "Estoy seguro que si doy mi 100%, tengo la capacidad para hacer jugar bien al equipo, para hacerlo ganar, para generar identidad y para conseguir cosas históricas con el club", concluyó.