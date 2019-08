Destrozan marca de Lupita González en 20 km de marcha en Lima

La colombiana Sandra Arenas ganó la prueba de marcha 20 kilómetros y rompió la marca panamericana que estaba en poder de la mexicana María Guadalupe González con tiempo de 1. 29'24". Arenas de Colombia hizo 1.28'03", superando la marca conseguida en Toronto 2015 por María Guadalupe, hoy suspendida por problemas de dopaje.

Kimberly García de Perú fue medalla de plata y Erica Rocha de Brasil, bronce. Ilse Guerrero de México entró en cuarto lugar, quien al final de la prueba se mostró contenta por su registro en dicha competencia. "Ahora después de dos meses, voy a volver a ver a mis hijas, algo que tuvo que sacrificar para tener esta participación".

Aunque no ganó la prueba, aunque no subió al podio, "esto es un gran triunfo para mí, muchos criticaron que viniera, que venía sin marca, pero aquí estoy"... Y ahora, de vuelta a casa, a "ver a mis hijas... Estuve dos meses concentrada para esto, y a veces por vídeo llamada las veía, ellas lloraban, yo lloraba... Por eso me urgía que se llevará a cabo la competencia, volveré con ellas, las seguiré entrenando porque cuando yo me vaya, ellas van a quedar".