Detenidos, heridos y medidas de seguridad a un mes de la riña en La Corregidora

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- Este martes se cumplió un mes de la riña entre barras durante el partido Gallos vs Atlas en el estadio La Corregidora de Querétaro. El tema no está cerrado, ya que el gobernador, Mauricio Kuri, advirtió que continuarán con las investigaciones hasta llegar al fondo y con los responsables de los hechos de violencia de aquel 5 de marzo.



---32 detenidos y dos altos funcionarios destituidos

Mientras, en los últimos días se anunció la destitución de dos servidores públicos por su responsabilidad en la riña de Querétaro-Atlas.

Kuri señaló que lo ocurrido fue por "falta de planeación, ausencia de criterio, escasa capacidad de respuesta y de medidas preventivas y emergentes", esta responsabilidad la comparten entes del sector privada y pública, por ello decidió destituir a dos funcionarios.

-Miguel Ángel Contreras Álvarez – Secretario de Seguridad Ciudadana

-Carlos Rodríguez Di Bella – Titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil

Esto se suma a los 32 detenidos por la riña.

Cabe recordar que la trifulca entre aficionados de Atlas y Gallos terminó con un saldo de 26 lesionados, tres de ellos de gravedad; todos fueron dados de alta días más tarde.



---Titular de Protección Civil andaba de pesca el día de la riña

El 5 de marzo cuando se dieron de los hechos violentos en el estadio Corregidora, el Coordinador de Protección Civil Estatal, Carlos Rodríguez Di Bella no se encontraba en el lugar de los hechos debido a que asistía a un torneo de Pesca en el municipio de Cadereyta, Querétaro.

Lo anterior lo confirmó el mismo Rodríguez Di Bella durante la comparecencia que tuvo ante los diputados locales y a la cual también asistieron los titulares de Seguridad Ciudadana estatal, Miguel Ángel Contreras; Seguridad Publica del municipio de Querétaro, Juan Luis Ferrusca Ortiz y Protección Civil del municipio de Querétaro Francisco Ramírez Santana.

Rodríguez Di Bella dijo que hubo omisiones de su dependencia debido a que la empresa de seguridad privada aseguró por escrito que ya se había cumplido con las disposiciones en la materia para la realización del evento, sin embargo, el error fue no verificar.

El titular de Protección Civil dijo que no se encontraba ese día en el estadio Corregidora, debido a que estaba en Cadereyta, a donde asistió a un torneo de pesca, "era un asunto de carácter personal, pero en todo el momento supervise desde allá el operativo y atendió el problema, dijo.



---Mamá que entregó a su hijo por riña en estadio Corregidora

La mamá que entregó a la Fiscalía de Querétaro a su hijo, uno de los sujetos identificados por participar en la riña entre barras en el partido entre Gallos Blancos y el Atlas, dijo que estaba deshecha.

"Me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, aquí estoy y estoy con él", dijo en un video difundido por la Fiscalía estatal.

La mujer comentó que las autoridades catearon su casa, pero que en ese momento no se encontraba su hijo, por lo que le dijeron que, por bien de él y de la familia, se entregara o lo entregaran.



---Jugadores de Querétaro reciben agresiones por parte de la afición de León

Las secuelas para los futbolistas de los Gallos Blancos no han desaparecido y eso se notó en el partido de ayer.

Pese a que hay imágenes donde se ve a varios de ellos intentando calmar la situación aquel 5 de marzo, hay quienes consideran que tuvieron que ver con el caos.

Anteayer, en el juego contra el León, diversos simpatizantes de La Fiera les gritaron "¡Asesinos!" cada que tocaban el balón.