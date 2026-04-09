Detroit vence a Milwaukee
Cade Cunningham consigue un doble-doble en su regreso tras lesión
DETROIT.- Cade Cunningham anotó 13 puntos y repartió 10 asistencias en su regreso tras una lesión con los Pistons de Detroit, quienes derrotaron el miércoles 137-111 a los Bucks de Milwaukee.
Detroit ganó su último partido en casa en la campaña regular.
Cunningham no había jugado desde el 17 de marzo, cuando sufrió un neumotórax en una victoria ante los Wizards de Washington. Se mostró cómodo al disputar 26 minutos en apariciones cortas.
Encestó seis de 11 tiros de campo, incluido un triple, y capturó cinco rebotes.
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Jalen Duren sumó 21 puntos y nueve rebotes por los Pistons, quienes ganaron por sexta vez en ocho partidos. Duncan Robinson anotó 20 puntos en una noche en la que J.B. Bickerstaff mantuvo la participación de los cinco titulares por debajo de los 30 minutos.
Detroit (58-22) puede alcanzar las 60 victorias por primera vez desde la temporada 2005-2006 si gana ante los Hornets de Charlotte y los Pacers de Indiana en sus últimos dos partidos.
Jericho Sims logró un triple-doble —11 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias—, mientras que Ryan Rollins anotó 23 puntos por Milwaukee, que ha perdido 10 de sus últimos 13 duelos.
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