Develan estatua de Jacobo Payán

En un emotivo acto celebrado este sábado al mediodía en los alrededores del Estadio Alfonso Lastras Ramírez, se llevó a cabo la develación en homenaje a Jacobo Payán Latuff, figura clave en la historia del futbol potosino.

El evento contó con la presencia de la familia de Don Jacobo, encabezada por su heredero Jacobo Payán Espinoza, así como Verónica, Gabriela, Marcela y Yolanda Payán, quienes atestiguaron el reconocimiento público al legado del exdirectivo.

Durante la ceremonia ingresaron al recinto exfutbolistas como Adrián Martínez, Raúl Arias, Marcelo de Faria, Edmundo Ríos, Julio "El Fanta" Valadez Raya y David Garita Hernández, además de personalidades del ámbito deportivo como el profesor y entrenador Antonio Loría de Regil, quienes entregaron diversos distintivos y compartieron recuerdos sobre la trayectoria de Don Jacobo.

Visiblemente conmovido, Jacobo Payán Espinoza dirigió un mensaje en el que recordó la obra y compromiso de su padre con la ciudad de San Luis Potosí y el futbol nacional, destacando su pasión y entrega en favor del deporte.

Como parte de la jornada, a las 11:00 horas se realizó una sesión de Cabildo en la que se aprobó oficialmente el cambio de nombre del Bulevar Río Españita, que a partir de ahora llevará el nombre de Bulevar Jacobo Payán Latuff, en reconocimiento a su legado.

Asimismo, mediante mensajes en video, Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y Miguel Ángel Gil Marín enviaron palabras de reconocimiento y homenaje, resaltando la importancia de su aportación al balompié.

El acto culminó con la develación de la escultura en su honor, en un momento solemne que reafirma la huella imborrable que Jacobo Payán Latuff dejó en la historia del futbol potosino y en la memoria de su afición.