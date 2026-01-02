logo pulso
Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Investigadores de la UNAM revelan el interior del volcán Popocatépetl en 3D

Día frustrante para el Manchester City

Por AP

Enero 02, 2026 03:00 a.m.
A
Día frustrante para el Manchester City

Erling Haaland y el Manchester City terminaron frustrados al empatar el jueves 0-0 con el Sunderland, dejando al Arsenal con una ventaja de cuatro puntos a la mitad de la temporada de la Liga Premier.

El City estaba en una racha de ocho victorias consecutivas en todas las competiciones, pero tropezó contra un oponente que ha empatado contra el Arsenal y vencido al Newcastle en casa en los últimos dos meses.

Haaland tuvo oportunidades a ambos lados del descanso contra un Sunderland obstinado, pero no pudo añadir a sus 19 goles en la campaña.

De hecho, fue el defensor suplente Josko Gvardiol quien estuvo más cerca para el City, desviando un tiro contra el poste y teniendo un cabezazo salvado a quemarropa.

Rodri, el exganador del Balón de Oro, regresó con el City después de dos meses fuera por una lesión en el tendón de la corva cuando entró como suplente en el descanso.

