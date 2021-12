Diego Cocca pide que se deje de hablar del arbitraje

LEÓN, Gto., diciembre 8 (EL UNIVERSAL).- Atlas llegó a la final envuelto en la polémica. Aquella acción en la que Anderson Santamaría sobre Ignacio Dinenno quiso quitarle méritos al logro Rojinegro.

Pero Diego Cocca, técnico de los Zorros, quiere dejar eso de lado. "No suma hablar del arbitraje. Lo que pasó con Pumas, lo que sucedió dentro de la cancha, tiene que darse ahí...Tengo una relación con Dinenno, fue al vestidor a ofrecer disculpas a Angulo, y Santamía quien sin querer lo golpeó, ni cuenta se dio Lo que tenemos que hacer es resaltar lo futbolístico, no hay que poner en tela de juicio las decisiones arbitrales".

Fuera de esa cuestión, Cocca espera "al mejor León posible. Trato de darle a los jugadores con la mayor precisión, lo que se van a encontrar. Sé que la podemos pasar muy mal, venimos a una cancha muy difícil, pero es una final, mejor imposible".

Atlas tiene 70 años sin ser campeón, y 22 sin ser finalista: "A lo mejor no está valorado llegar a una final, y Atlas lo sabe muy bien. Cuando uno llega a una final, todos la quieren ganar. Estoy feliz por ser parte de una final del futbol mexicano, y la quiero ganar".

Por eso pide a sus muchachos y a la gente aficionada a los tapatíos, "tener la cabeza muy fría y jugar con el corazón. Hay que ratificar lo que se hizo en el torneo y seguir imponiendo condiciones... Esto es un desafío, la gente está emocionada, excitada, pero debemos de estar en la cancha con la mente fría".

Y no cree que el destino tenga algo guardado para el Atlas: "No creo en los astros, las coincidencias y los números... Creo en el trabajo, en mi equipo, creo en las oportunidades, y creo en la confianza de lo que hemos trabajado".

El Rojinegro es un equipo de jóvenes: "Tienen mucha entrega, pero también los caracteriza la irregularidad".

Julián Quiñones está en duda para jugar por el Atlas, "Julián se recupera... Esperamos ver como amanece y tomarlo en cuenta".

Holan no considera que Atlas sea defensivo, por algo llegó a la final

A Ariel Holan, técnico del León, no le interesa enfrentar al "defensivo" Atlas, le interesa enfrentar a un equipo de futbol que logró, por méritos propios, estar en la final.

"Atlas es un gran equipo, bien estructurado y por eso fue segundo en el torneo general y ahora es finalista. Cada equipo decide como jugar los partidos, la estrategia de Diego es la conveniente para ellos y la mía es la conveniente para León, después es futbol y en 180 minutos el equipo que pueda adaptarse a las circunstancias del juego con mayor eficacia, podrá sacar ventaja".

Así que no hay pretexto por enfrentar a la mejor defensa del torneo: "Nosotros no hacemos juicio de valor, sino jugar de igual a igual, tanto defendiendo como atacando. Siendo defensivo no se puede llegar a una final, eso es seguro. El futbol no es ofensivo y defensivo, sino en sistemas de juego".

Ahora, el León no cerrará en casa como lo hizo en cuartos y semifinales: "Ahora jugaremos primero de local y eso tiene sus ventajas y desventajas. No tengo preferencia al respecto, se dio así por la condición de ventaja en el torneo...".

León es un equipo que tiene jugadores de experiencia, que ya han jugado en finales: "Tengo varios futbolistas con un nivel constante. Reconozco que tengo futbolistas que tienen amplia trayectoria en la primera división, quizá sea una ventaja... Puede ser".