Diego Lainez quiere estar en Juegos Olímpicos

No lo quiere decir y le da vueltas al cuestionamiento, pero Diego Lainez lo tiene claro: quiere estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El volante del Betis sabe que la decisión no depende de él, pero la probabilidad de que esté en la justa olímpica es mayor a que sea convocado por Gerardo Martino para enfrentar a la Copa Oro.

En entrevista para TV Azteca, el futbolista de 20 años aceptó que es un deseo estar en la justa veraniega. "Es un tema que se tiene que hablar entre club y selección. Tengo muchas ganas de hacer cosas importantes donde sea. Me visualizo ahí (en Juegos Olímpicos) porque todo futbolista sueña estar ahí, las dos tienen sus cosas, yo creo que sería muy lindo Olímpicos, pero donde me toque estar daré lo mejor", declaró.

El canterano del América sabe que es parte de la nueva generación de la Selección Nacional Mexicana; sin embargo, considera que por el momento se vive una competencia interna que ayuda al crecimiento del futbol mexicano.

"Nosotros los jóvenes tenemos responsabilidad de hacer las cosas bien, sabiendo que es una selección con mucha calidad, experimentados y mucho nivel. Esta competencia es algo que nos ayuda a todos como equipo", señaló.

Sobre su relación con Gerardo "Tata" Marrtino, Lainez se dijo contento por el acercamiento que tiene con el estratega del Tricolor. "Con el "Tata" [Martino] tengo muy buena relación y siempre me da consejos, ahora estamos más cerca, está interesado en ayudarme y sus consejos me ayudan mucho. Siempre se acerca", explicó.