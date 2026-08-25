Diego Mejía asume la responsabilidad

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El Atlético de San Luis volvió a dejar escapar una oportunidad de conseguir su primera victoria del Apertura 2026, luego de empatar de último minuto ante Pachuca, en un encuentro que terminó con anotación del guardameta Carlos Moreno para rescatar el punto de los Tuzos.

Tras el silbatazo final, la afición potosina manifestó su molestia con abucheos dirigidos al equipo, mientras que el director técnico Diego Mejía asumió públicamente la responsabilidad por el complicado momento que atraviesa el conjunto potosino.

El estratega reconoció sentirse dolido por un resultado que, desde su perspectiva, vuelve a mostrar uno de los principales problemas del equipo: la falta de consistencia para mantener las ventajas y cerrar los partidos. "Es un dolor grandísimo. Ya son muchos los partidos donde se crean las ocasiones, donde no somos consistentes, donde nos ponemos arriba en el marcador", expresó Mejía.

Ante los cuestionamientos por el funcionamiento y los resultados, Mejía volvió a asumir la responsabilidad y aseguró que continuará trabajando con el plantel para mejorar tanto en el aspecto futbolístico como en el mental. "Me siento muy triste, muy apenado porque finalmente el responsable de todo esto soy yo", afirmó.

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Para Mejía, el problema no se limita a cuestiones tácticas como modificar una formación o trabajar situaciones específicas, sino que implica un proceso integral de madurez para los futbolistas. "No solamente es de meter 4-4-2 o trabajar la táctica fija o defender en línea de cinco. El futbolista profesional va de muchas otras cosas más", explicó.

Aunque consideró que estos errores forman parte del crecimiento del plantel, reconoció que el problema es que están ocurriendo en una categoría donde las oportunidades para corregir son mínimas.

"Es parte del crecimiento, sin duda que es parte del crecimiento, el problema es que estos errores los estamos cometiendo en Primera División y en este nivel no hay tiempo, el futbol no te espera", sentenció.

Mejía dejó claro que su objetivo es construir el equipo que se planteó desde su llegada, pero para ello considera indispensable que sus futbolistas den un paso adelante en madurez, concentración y consistencia.