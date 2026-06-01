Diego Mejía es el nuevo DT del ADSL

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El Atlético de San Luis anunció de manera oficial la incorporación del entrenador mexicano Diego Mejía como nuevo director técnico de su primer equipo varonil de cara a los próximos compromisos de la institución en el futbol mexicano.

Mejía, de 42 años, llega al conjunto potosino tras una exitosa etapa al frente del Atlético Ottawa, equipo con el que conquistó el campeonato de la Canadian Premier League en 2025, obteniendo además el primer título en la historia del club canadiense. Bajo su dirección, la escuadra también consiguió su clasificación a la Concacaf Champions Cup.

A lo largo de su carrera como entrenador, Diego Mejía ha acumulado experiencia dentro del futbol profesional mexicano. Formó parte del cuerpo técnico de FC Juárez como auxiliar de estrategas de amplia trayectoria, entre ellos Ricardo Ferretti, Hernán Cristante, Luis Fernando Tena y Alfonso Sosa. Posteriormente, en 2023, asumió la dirección técnica del primer equipo fronterizo.

Además de su experiencia en México, Mejía cuenta con formación internacional dentro del futbol profesional. Tras concluir su etapa como jugador, inició su preparación en Europa, donde trabajó como visor para el Manchester City.

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La llegada del estratega también fortalece la relación deportiva entre Atlético de San Luis, Atlético Ottawa y Atlético de Madrid, instituciones que mantienen una estrategia conjunta enfocada en el desarrollo deportivo, la profesionalización de sus estructuras y el intercambio de conocimiento.

Tras oficializarse su incorporación, Diego Mejía manifestó su entusiasmo por encabezar este nuevo proyecto, señalando que su objetivo será consolidar el crecimiento deportivo del club y devolverlo a los primeros planos del futbol mexicano.