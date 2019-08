Diego Reyes, el nuevo repatriado de Tigres

Los Tigres de la UANL se ha caracterizado, además de ser el club más ganador de los últimos años, de acudir al rescate de los mexicanos que por una u otra razón, quieren regresar a México después de una estancia poco exitosa en Europa.

El poderío económico de Sinergia Deportiva, empresa que administra a los felinos, ha logrado que estos "europeos" no tengan pretexto, pues el cheque que se les pone por delante es muchas veces igual o hasta superior al que se les entregaba en Europa.

La cuestión es que en varias ocasiones, estos futbolistas no le han retribuido a los norteños de la misma forma, y hasta se puede decir, han decepcionado.

Ahora es Diego Reyes, quien regresa al futbol mexicano por la puerta norteña, para reactivar su carrera que se detuvo mientras estuvo en el Viejo Continente. Pero hay otros casos:

FRANCISCO FONSECA. Francisco Fonseca salió de Cruz Azul para "triunfar" en las Águilas del Benfica. Al futbol portugués le llamó la atención el "Kikín" cuando le hizo un gol a su selección en el Mundial de Alemania 2006.

Iba con el status de figura pero acabó siendo no tomado en cuenta. Se fue por 5.1 millones de dólares y Tigres lo repatrió por 4.7 en el 2007, pero en la cancha, no demostró su valor. En tres años y medio en el equipo, apenas anotó 7 goles, y terminó saliendo por la puerta de atrás, peleado y demandando al club.

OMAR BRAVO. Omar Bravo se fue del Guadalajara en el 2008, al Deportivo La Coruña de España, por 6 millones de dólares y volvió a Tigres sin pena ni gloria, a préstamo. De nueva cuenta, la inversión de los de Monterrey no rindió frutos. Jugó seis partidos, no hizo gol.... Lo mejor fue que se fuera a Guadalajara de nueva cuenta.

CARLOS SALCIDO. Se dice que Guadalajara vendió a Carlos Salcido al PSV Eindhoven de Holanda en el 2006 por 1 millón de euros, 1.2 millones de dólares de aquel tiempo. Tigres tuvo que desembolsar apenas 650 mil dólares para fichar al veterano, que ya era dueño de su carta. A diferencia de Fonseca y Bravo, Salcido sí rindió y ganó un título de Liga y Copa.

JAVIER AQUINO. Otro que ha rendido en su regreso a México vía Tigres es Javier Aquino. Se dice que se fue como jugador libre, aunque le dio un porcentaje de lo que pagó Villarreal (2.6 millones de dólares) a Cruz Azul. Los norteños lo regresaron por 5 millones, pero ha ayudado a ganar cuatro campeonatos.

CARLOS SALCEDO. El más reciente repatriado de Tigres es el central Carlos Salcedo. El llamado "Titán" se fue a préstamo por apenas 500 mil dólares, aunque después fue comprado por 5.5. Los felinos se habla, pagaron 9 millones por el mexicano.

DIEGO REYES. El larguirucho defensa se fue al Porto de Portugal, vía el América, por 9 millones de dólares en el 2013, seis años después vuelve, dueño de su carta, con un valor, a confirmar, de 3 millones.