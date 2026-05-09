Diego San Román, triunfador absoluto

Ante más de media entrada en la Plaza Monumental El Paseo, se vivió una noche de contrastes, emociones y momentos de entrega por parte de los alternantes, donde el queretano Diego San Román terminó por convertirse en el triunfador absoluto del festejo al llevarse tres orejas y salir en hombros tras una actuación valiente y entregada.

La corrida arrancó con la actuación del irapuatense Diego Silveti, vestido de celeste y oro, quien enfrentó a "Neto", un toro de 478 kilogramos, entrepelado, cinchado, caribello, rabicano y calcetero, bien armado de pitones. Silveti dejó detalles con el capote mediante algunas verónicas y tafalleras, aunque la faena no terminó de romper. Con la muleta intentó variar su repertorio, pero el fallo con el acero, tras pinchar antes de dejar la espada, redujo sus aspiraciones quedando todo en una ovación desde los tendidos.

El ambiente subió de intensidad con la aparición de Diego San Román, vestido de malva y oro, quien recibió a "Oportuno", un ejemplar cárdeno claro de 480 kilos, nevado de los cuartos traseros y de gran presencia. El queretano inició su labor de rodillas, conectando rápidamente con el público gracias a una faena de valor, cambiados por la espalda y un toreo en redondo muy ajustado. San Román mostró decisión y entrega absoluta, culminando con una estocada entera desprendida que le valió una oreja y el reconocimiento de la afición potosina.

El tercero de la noche correspondió al joven español Marco Pérez, quien vistió de grana y oro para lidiar a "Buen Amigo", un negro listón bragado paliabierto de 470 kilos. El toro presentó complicaciones desde el inicio, regateando las embestidas y tardando en entregarse a la muleta. Marco Pérez mostró disposición y firmeza, logrando algunos pasajes de mérito antes de dejar una estocada entera en buen sitio. Sin embargo, el toro tardó en doblar y sonó un aviso, derivando en división de opiniones entre el público.

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Para su segundo turno, Diego Silveti enfrentó a "Latoso", de 488 kilos, un toro empeñoso pero falto de bravura. El matador intentó estructurar una faena basada en tandas en redondo, aunque los muletazos no terminaron de llegar al tendido. La estocada, contraria, y dos golpes de descabello enfriaron aún más el ambiente, escuchándose división de opiniones y pitos para el toro.

El quinto de la noche fue "Luminoso", un cárdeno de 550 kilos para Diego San Román, quien volvió a encender la Monumental El Paseo. El queretano construyó la faena más importante de la noche, mostrando valor, temple y un notable sentido artístico. Aunque pinchó antes de la estocada definitiva, la intensidad de la labor provocó una fuerte petición de oreja por parte del público. Sin embargo, el juez decidió no conceder el trofeo, lo que generó molestia entre los asistentes.

La mala fortuna apareció en el sexto toro, "Pata Salada", un cárdeno venado de 500 kilos para Marco Pérez. El ejemplar se despitorró durante la lidia y el joven español optó por abreviar, entrando a matar rápidamente para concluir su actuación.

Los regalos llegaron posteriormente para Diego Silveti, quien buscó reivindicarse ante la afición. Sin embargo, la noche no terminó de acomodarse para el torero irapuatense. Mientras sonaba "España Cañí" en la plaza, Silveti intentó conectar con el público, aunque entre avisos y dificultades terminó recurriendo a la espada para despachar al ejemplar.

La gran explosión de la noche llegó con el toro de regalo para Diego San Román: "Chabelo", un negro de 522 kilos con el que el queretano terminó de conquistar a la afición potosina. Con una faena intensa, valiente y de gran conexión con los tendidos, San Román logró cortar dos orejas, convirtiéndose en el máximo triunfador de la velada y saliendo entre el reconocimiento del público que llenó de emoción la Monumental El Paseo.