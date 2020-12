Diez trofeos en diez años para Ricardo Ferreti al frente de Tigres

El campeonato en la Liga de Campeones de la Concacaf fue el décimo trofeo que alzaron los felinos en esta década, bajo la dirección técnica del brasileño.

"Un título que hoy logramos y que habíamos intentado pero sin éxito. Con esto, llegaron críticas y situaciones no agradables, y hoy el equipo cumple, le ganamos a un buen rival", comentó Ferretti, tras vencer 2-1 al LAFC en la final de la Concachampions, disputado en Orlando.

En esta mencionada colección, se encuentran cinco títulos de Liga MX, una Copa MX, tres Campeón de Campeones y este de la confederación.

Sobre estos éxitos, Ferretti destacó el respaldo que ha recibido por parte de la directiva regiomontana, que ha confiado en su timonel en estos 10 años.

"Me llevo el apoyo incondicional de la directiva, con la capacidad y la entrega cuando las cosas no habían salido bien. También, a este grupo de jugadores de mucha capacidad y de grandes seres humanos. Juntos trabajamos a beneficio de la institución y de la afición. Me siento muy orgulloso de estos éxitos".

Ahora, en dos meses, a los Tigres se les viene el Mundial de Clubes, una prueba más para "El Tuca" y compañía.