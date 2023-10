"Dijiste que jamás trabajarías en Televisa", lanza "Joserra" a Faitelson en despedida

La salida de David Faitelson de ESPN para incorporarse a las filas de Televisa ha causado gran expectación en el entorno deportivo.

Ayer lunes, en el último "Futbol Picante" con el polémico periodista y José Ramón Fernández al frente de la mesa, se dio una última polémica entre ambos personajes.

El líder y veterano José Ramón, cuestionó a Faitelson y se vivió un momento incómodo en la mesa del programa nocturno de ESPN.

"En esta mesa dijiste que jamás trabajarías en esa empresa, ¿por qué?", lanzó el experimentado periodista y conductor a David Faitelson.

Faitelson no quiso entrar en polémica y pidió que se despidieran sin "preguntas extrañas".

"¿Tú estás seguro que voy a Televisa? Eres adivino... Puedes presagiar el futuro. Mira José Ramón, no voy a entrar en polémicas contigo, vamos a despedirnos como tenemos que despedirnos, sin recuerdos y preguntas raras", respondió David.

Al final la polémica no dio para más y simplemente agradeció a José Ramón por ser "su formador y como un padre para él" desde su formación en TV Azteca.