Dillian Whyte emprende acciones legales contra el CMB

El peleador británico y retador número uno para disputar el título de peso completo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Dillian Whyte, inició un proceso legal contra el organismo según la cadena BBC, luego de que Tyson Fury acordará dos peleas contra Anthony Joshua.

La controversia se suscitó luego de que Fury - campeón de los pesos pesados del CMB- apretara su calendario de peleas, al tener que luchar por contrato por tercera vez con Deontay Wilder.

Posteriormente éste se apretó más cuando 'El Rey de los Gitanos' pactó los dos pleitos con Joshua, dejando casi sin espacio a una pelea con Whyte, con quien debería de pelear por el fajín del CMB al ser el retador número uno, según los reglamentos del propio organismo.

"Hay un procedimiento con respecto a la fecha de la obligación en la división de peso pesado", dijo Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, a la cadena Sky Sports."Por consejo directo del asesor legal del CMB, no estoy en posición de discutir más".

Whyte ha pasado casi mil días en calidad de retador número uno del CMB para poder aspirar a pelear por el título de peso completo de este organismo. Sin embargo, no ha podido tener su oportunidad.

En el pasado, el peleador de origen jamaiacano se había quejado de no tener la oportunidad de pelear por un campeonato mundial y retó en varias ocasiones a Wilder, Fury y hasta el mismo Joshua.

"Es injusto, es un proyecto amargo", dijo Whyte a la cadena británica IFL TV. Whyte también estuvo en medio de la controversia cuando insultó al mexicano Andy Ruiz, cuando acusó a éste de ofrecerle una millonaria cantidad para pelear, pero éste último finalmente decidió rechazarla.