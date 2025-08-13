logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Fotogalería

Galería | Imágenes de la derrota: Atlético San Luis 1–2 Cruz Azul

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Dimitrov se baja del US Open por lesión

Por AP

Agosto 13, 2025 03:00 a.m.
A
Dimitrov se baja del US Open por lesión

NUEVA YORK.- Grigor Dimitrov, tres veces semifinalista de torneos de Grand Slam, se retiró el martes del Abierto de Estados Unidos, poco más de un mes después de sufrir el desgarro de un músculo del pecho y tuviera que abandonar su partido contra Jannik Sinner en Wimbledon.

Esa despedida en el All England Club el 7 de julio —Dimitrov había ganado los dos primeros sets contra Sinner pero se lesionó en el tercero— marcó el quinto Slam consecutivo en el que el búlgaro de 34 años no pudo completar un partido. También sucedió en el Abierto de Australia en enero y en el Abierto de Francia en mayo, además de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Hace un año en Nueva York, Dimitrov paró de jugar cuando perdía 6-3, 6-7 (5), 6-3, 4-1 contra Frances Tiafoe en los cuartos de final.

Dimitrov fue semifinalista en el Abierto de Estados Unidos en 2019, en el Abierto de Australia en 2017 y en Wimbledon en 2014.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Su ranking más alto fue el número 3 y actualmente es el número 21.

Con Dimitrov descartado, el chileno Alejandro Tabilo ingresó al cuadro de individuales de hombres, cuya actividad arrancará el 24 de agosto.

Brandon Holt es el siguiente jugador que entraría en el sorteo si otro hombre se retira. El estadounidense sorprendió a Taylor Fritz en Flushing Meadows en 2022 y su madre es Tracy Austin, dos veces campeona del US Open.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Delegación mexicana arrasa con medallas de oro en Juegos Panamericanos Junior 2025
    Delegación mexicana arrasa con medallas de oro en Juegos Panamericanos Junior 2025

    Delegación mexicana arrasa con medallas de oro en Juegos Panamericanos Junior 2025

    SLP

    El Universal

    Atletas mexicanos brillan en competencia continental juvenil al obtener múltiples medallas de oro.

    Homenaje en Premier League por trágico fallecimiento de Diogo Jota
    Homenaje en Premier League por trágico fallecimiento de Diogo Jota

    Homenaje en Premier League por trágico fallecimiento de Diogo Jota

    SLP

    AP

    Liverpool y clubes de la Premier League se unen en tributo a Diogo Jota

    Sin errores no hay éxito: Jorge Valdano
    Sin errores no hay éxito: Jorge Valdano

    Sin errores no hay éxito: Jorge Valdano

    SLP

    PULSO

    El exfutbolista campeón del mundo compartió 11 claves del liderazgo y el trabajo en equipo en la FCC-UASLP

    México y Ecuador se enfrentarán en Guadalajara como preparación para el Mundial 2026
    México y Ecuador se enfrentarán en Guadalajara como preparación para el Mundial 2026

    México y Ecuador se enfrentarán en Guadalajara como preparación para el Mundial 2026

    SLP

    AP

    México se prepara para el Mundial 2026 con un enfrentamiento ante Ecuador en Guadalajara, demostrando su compromiso y preparación para la gran cita futbolística.