Dimitrov se baja del US Open por lesión

NUEVA YORK.- Grigor Dimitrov, tres veces semifinalista de torneos de Grand Slam, se retiró el martes del Abierto de Estados Unidos, poco más de un mes después de sufrir el desgarro de un músculo del pecho y tuviera que abandonar su partido contra Jannik Sinner en Wimbledon.

Esa despedida en el All England Club el 7 de julio —Dimitrov había ganado los dos primeros sets contra Sinner pero se lesionó en el tercero— marcó el quinto Slam consecutivo en el que el búlgaro de 34 años no pudo completar un partido. También sucedió en el Abierto de Australia en enero y en el Abierto de Francia en mayo, además de Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Hace un año en Nueva York, Dimitrov paró de jugar cuando perdía 6-3, 6-7 (5), 6-3, 4-1 contra Frances Tiafoe en los cuartos de final.

Dimitrov fue semifinalista en el Abierto de Estados Unidos en 2019, en el Abierto de Australia en 2017 y en Wimbledon en 2014.

Su ranking más alto fue el número 3 y actualmente es el número 21.

Con Dimitrov descartado, el chileno Alejandro Tabilo ingresó al cuadro de individuales de hombres, cuya actividad arrancará el 24 de agosto.

Brandon Holt es el siguiente jugador que entraría en el sorteo si otro hombre se retira. El estadounidense sorprendió a Taylor Fritz en Flushing Meadows en 2022 y su madre es Tracy Austin, dos veces campeona del US Open.