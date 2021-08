Dinenno envía mensaje a la afición que se manifestó en CU

Los Pumas por fin ganaron. Lo hicieron ante Puebla el pasado domingo en el Olímpico Universitario. Lamentablemente para la institución auriazul, previo al duelo, decenas de aficionados se manifestaron en CU por los pésimos resultados.

Andrés Lillini les dedicó el triunfo frente a La Franja y el delantero Juan Ignacio Dinenno también entendió la postura de sus seguidores.

"Convencerlos con resultados. Estamos en una sociedad que así lo permite y son responsables de sus actos. Cuando el hincha de un club tiene mucha identidad como lo es en Pumas, lo siente aún más por es entiendo la situación, pero son las mismas ganas de nosotros. Ellos creen que el jugador está de paso y ellos son incondicionales y es una realidad, pero tenemos las mismas ganas de mostrarnos igual que ellos", declaró el argentino este día en videoconferencia.

Pumas por fin pudo ganar en el Apertura 2021 y Dinenno espera que sea el inicio de una buena racha porque considera que los Pumas no se merecen estar en la posición (14) que están.

"Estamos en un club gigante, que tiene que estar en una posición diferente a la que estamos y con Toluca tenemos que dar más de lo que dimos contra Puebla para sacar el resultado. Que quede claro que a Toluca vamos a ir a ganar. Confiamos en que después de la victoria ante Puebla se haga un clic", comentó.

El atacante argentino también rompió una racha sin anotar de casi 900 minutos, pero sabe que esto no es de merecimiento.

"Plantel claro que hay y estamos a muerte con ellos (cuerpo técnico). Si es por trabajo e intenciones, merecemos ser campeones mañana, pero no se trata de eso".