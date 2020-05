Diputados citarán otra vez a Ana Guevara

Con el fin de que informe sobre la ejecución del presupuesto del 2019, la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados acordó solicitar la comparecencia de la directora general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara Espinoza.

En una reunión celebrada de forma remota, los diputados señalaron que Guevara debe explicar lo que ha realizado para solventar las observaciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y cómo reorientará los recursos que se tenían proyectados para los Juegos Olímpicos convencionales y paralímpicos, que fueron aplazados a causa de la contingencia sanitaria.

El presidente de esta instancia legislativa, Ernesto Vargas Contreras, subrayó que esta solicitud se ha realizado varias veces, sin embargo, la titular no ha atendido al llamado.

La intención de la comisión es escucharla, "que comparezca, no ante nosotros, sino ante la ciudadanía, sobre los señalamientos de la SFP respecto de las denuncias debido a posibles desvíos de recursos por más de 50 millones de pesos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento en la compra de materiales deportivos, lo que no ha podido aclarar porque las comprobaciones se realizaron por empresas fantasma", dijo.