Diseñará Tiger Woods campo municipal

AUGUSTA, Georgia.- Tiger Woods estaba jugando golf con el presidente de Augusta National, Fred Ridley, antes del Masters hace dos años cuando Ridley mencionó el proyecto del club, que pronto se anunciaría, para renovar un campo municipal que durante casi un siglo había sido un refugio asequible para los golfistas de clase trabajadora y afroestaounidenses de Augusta.

Ridley comentó que Woods se interesó de inmediato, y así iniciaron las conversaciones más formales que culminaron con el anuncio del lunes de que Woods diseñará un campo de par-3 en la renovada instalación municipal. También, la fundación de Woods construirá un centro educativo para los estudiantes de las escuelas públicas locales.

La participación del cinco veces campeón del Masters en el proyecto ampliará su huella en la ciudad de Georgia, donde experimentó sus mayores triunfos como jugador. Ridley expresó: “También reconocemos la importancia de profundizar el legado de Tiger en Augusta y con el Masters, y sentimos que esta era una forma duradera de estar siempre conectados con Tiger”.

La renovación financiada por Augusta National del Augusta Municipal Golf Course —conocido como el Patch por los huertos que una vez lindaban con la propiedad— sorprendió hace dos años al gerente general del lugar y el profesional principal.

El Patch cerró a finales de diciembre para una reconstrucción planificada de 15 meses supervisada por los arquitectos Tom Fazio y Beau Welling. Se espera que el campo municipal —adyacente a un aeropuerto donde los competidores del Masters llegan en jets privados— reabra en abril del próximo año.

Y cuando lo haga, tendrá nueve nuevos hoyos cortos creados por uno de los mejores golfistas. El campo de par-3 se conocerá como el Loop at the Patch en honor a los caddies de Augusta National que se reunían allí para jugar golf, una oportunidad que no disfrutaban en el exclusivo club.

Woods no asistió a la conferencia de prensa del lunes porque está rehabilitándose de una cirugía para reparar un tendón de Aquiles desgarrado. “Es un día trascendental para todos nosotros en la Fundación TGR poder tener este momento, poder hacer esto en conjunto con Augusta, y hacer algo en un lugar que ha significado tanto para mí en mi vida”, dijo Woods en comentarios grabados previamente.

Los campos cortos se han convertido en una parte significativa del portafolio de diseño de Woods. Su primer diseño en Estados Unidos, Bluejack National, incluye un campo corto de diez hoyos llamado el Playground. También diseñó un campo corto al otro lado de la calle de Pebble Beach que se inauguró en 2021.

Ridley también dio algunas actualizaciones sobre cómo se verá el Patch una vez completado. La instalación, que anteriormente tenía 5.900 yardas y se inauguró en 1928, será aproximadamente 900 yardas más larga desde los tees traseros, con una nueva casa club, campo de prácticas y área de juego corto.