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Disipa Argentina fantasmas al golear a Zambia

Por AP

Abril 01, 2026 03:00 a.m.
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Disipa Argentina fantasmas al golear a Zambia

BUENOS AIRES.- En la que probablemente haya sido su última actuación de local con la casaca de Argentina, el astro Lionel Messi anotó un tanto y dio una asistencia para la goleada 5-0 ante Zambia el martes en un amistoso despedida antes del Mundial.

El capitán de 38 años que dejará la selección tras la Copa del Mundo, dejó de cara al gol a Julián Álvarez a los cuatro minutos y celebró el suyo a los 43 en el estadio La Bombonera de Buenos Aires, que lo despidió con una ovación y la súplica de que gane la cuarta estrella en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará el 11 de junio.

Nicolás Otamendi, Valentín Barco y Dominic Chanda en contra anotaron el resto de los goles.

El vigente campeón del mundo había encendido las alarmas por su pobre actuación el pasado viernes en la victoria 2-1 sobre Mauritania (115 del ranking de la FIFA). En la previa al segundo amistoso, el entrenador Lionel Scaloni había advertido públicamente que si el equipo no mejoraba la imagen tomaría medidas drásticas de cara a la conformación del plantel mundialista de 26 jugadores que debe presentar el 30 de mayo.

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Para la última presentación antes del Mundial, el estratega apostó por prácticamente los mismos 11 que hace cuatro años le ganaron la final a Francia en Qatar 2022, con la exclusión del volante Rodrigo De Paul.

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