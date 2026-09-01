Disipa C. Alcaraz dudas en US Open

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NUEVA YORK.- Las sensaciones de Carlos Alcaraz al saltar a una cancha de tenis por primera vez en algo más de cuatro meses eran de toda clase: nervios, dudas y mucha emoción.

Lo mejor de todo al transcurrir el trámite de su estreno en el Abierto de Estados Unidos fue que no sentía dolor.

Alcaraz venció el lunes 6-4, 6-4, 6-4 al ruso Roman Safiullin, un triunfo firmado con buenas calificaciones y, algo más importante, sin mostrar problemas por la lesión en la muñeca derecha que le mantuvo fuera del circuito desde mediados de abril.

"Ahora mismo no tengo dolor. Me sentí genial", destacó el español de 23 años. "No sé cómo se veía desde fuera, pero, desde dentro, mi sensación era que estaba golpeando normal".

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Alcaraz transmitió un claro mensaje para sus rivales. Tiene las condiciones para aspirar a repetir el título en Flushing Meadows.

Después de que Aryna Sabalenka, también dos veces campeona del US Open saliera a la pista del estadio Arthur Ashe y venciera 6-4, 6-4 a la colombiana Camila Osorio, Alcaraz se fue asentando en el partido y desplegó el repertorio completo que lo ha convertido en uno de los jugadores más mimados en Nueva York y el resto del mundo.

Se llevó la mano a la oreja para animar a que los aplausos del público fueran más atronadores. El segundo cabeza de serie levantó el puño tras dejar una volea para ganar un punto en el último juego del partido.

"Estoy contento con el partido, con cómo lo he gestionado mentalmente y con volver a ganar", afirmó Alcaraz tras su victoria. "Dicen que es como montar en bicicleta. Creo que puedo elevar mi nivel de tenis, pero estoy contento de lo que he ofrecido hoy en este encuentro".

Alcaraz ahora es un

candidato firme al título

La lesión que acusó al inicio de la primavera en Barcelona frenó su impulso tras consagrarse en el Abierto de Australia —venció a Novak Djokovic en la final el 1 de febrero— para convertirse en el hombre más joven en lograr el Grand Slam de carrera.

Obligado a perderse Roland Garros y Wimbledon, Alcaraz y su equipo decidieron que estaba en condiciones de regresar en el US Open, haciéndole en una cita de Grand Slam y sin disputar ningún torneo de preparación.

"Para ser sincero, fue un día difícil para mí, pero al mismo tiempo, realmente hermoso", señaló Alcaraz. "Empecé el día muy nervioso, realmente nervioso. Pensaba: ´Lo voy a lograr, voy a volver a competir´.

Si se mantiene sano, Alcaraz podría convertirse en un gran favorito en un torneo que en su antesala perdió al número uno Jannik Sinner por una lesión de rodilla y luego se quedó sin Novak Djokovic —el campeón de 24 citas de Grand Slam— tras sucumbir en la primera ronda por primera vez el domingo.

Djokovic tenía marca de 19-0 en primeras rondas en Flushing Meadows, donde ganó cuatro de sus 24 títulos de Grand Slam, récord en el tenis masculino.

La semana pasada, Alcaraz participó en el torneo de dobles mixtos, viéndose falto de ritmo al hacer pareja con Serena Williams. Ganaron un partido, pero fueron eliminados en la ronda de cuartos de final.

"No sé qué tan lejos llegaré", subrayó Alcaraz. "Pero lo que realmente quiero hacer es disfrutar cada vez que salga a la pista, sentir la energía del público y la competición. Es lo que haré en este torneo. Los resultados llegarán por añadidura, finalizó diciendo el español.