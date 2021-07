Dispuesta Selección Mexicana Femenil a pagar castigo de FIFA

México.- Mónica Vergara, directora técnica de la Selección Mexicana Femenil, dijo que aún no está claro si la sanción impuesta a la FMF de jugar dos partidos a puerta cerrada por el grito homofóbico, podría ser pagada en juegos oficiales de su equipo, pero si es así: "Hay que respetarlo".

De cara a su segundo duelo amistoso contra los Estados Unidos, Vergara habló sobre los rumores que señalaban sobre que la FMF encabezada por Yon de Luisa, estaba buscando que la Femenil pagara esos juegos.

"Lo único que está claro es que tenemos una sanción. En cuanto la FIFA emita un comunicado sobre cómo es la sanción y a quién afecta, entonces sabremos lo que sigue. Esperemos para dejar de especular y de tener malos entendidos", dijo en rueda de prensa.

Al final, señaló, todo esto es parte de la lucha por la igualdad de género: "Sí estamos peleando para que al proyecto femenil se le vea cómo al varonil, sí estamos pidiendo igualdad y si viene una sanción, tenemos que respetarla".

Pidió que no se especule con el tema: "No prestemos tanto espacio a información sin fundamento. Esta es la gestión donde mayor equidad de género ha existido con Yon y Gerardo Torrado, de eso no hay duda".

Lo importante al final de todo, es tratar de evitar que las manifestaciones homofóbicas, se vuelvan a repetir: "Debe haber una invitación a los aficionados para erradicar el grito, eso es lo que está haciendo nuestra Federación. Si estamos pidiendo igualdad y viene una sanción, tenemos que respetarla. Debemos comenzar por concientizar a la sociedad".