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Disputará la Uni, la final del Nacional Universitario de fut

Por Romario Ventura

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
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Disputará la Uni, la final del Nacional Universitario de fut

La selección de fútbol de las Águilas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí firmó una sobresaliente actuación al asegurar su pase a la gran final del Campeonato Nacional Universitario ANUIES 2026, luego de imponerse 4-2 al representativo del Instituto Politécnico Nacional en la ronda de semifinales.

El encuentro inició con complicaciones para el conjunto potosino, que se vio abajo en el marcador 2-0 durante los primeros minutos. Sin embargo, la reacción no se hizo esperar, gracias a los ajustes tácticos implementados por el cuerpo técnico encabezado por Pedro Misael Espericueta y Juan Manuel Esparza. Con disciplina defensiva y contundencia al ataque, las Águilas lograron revertir la desventaja y sellar una victoria clara de 4-2, resultado que desató la celebración entre la comunidad universitaria.

El protagonismo ofensivo recayó en Ricardo Marceleño, autor de un doblete determinante en la remontada. También aportaron en el marcador Oswaldo Monsiváis y Francisco Cerda, quienes contribuyeron a asegurar el triunfo.

Con este resultado, la UASLP se mantiene invicta en el certamen, consolidándose como uno de los equipos más sólidos de la competencia.

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La final se disputará este lunes a las 11:30 horas, cuando las Águilas enfrenten a los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, en un duelo que definirá al campeón nacional universitario y en el que los potosinos buscarán coronar su destacada campaña con la medalla de oro.

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    El partido se jugará a las 7:15 pm y será transmitido por TUDN, Canal 5 y Azteca 7.