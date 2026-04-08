Dividen puntos Gallos y Bravos, 1-1

QUERÉTARO, Qro.- Gallos Blancos de Querétaro y Bravos de Juárez empataron 1-1 en la cancha del estadio La Corregidora, en partido pendiente de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

El cuadro queretano ganaba el encuentro con gol al minuto 90, pero un penal de último minuto le dio la igualada al cuadro fronterizo.

Primeros 45 minutos del encuentro para Gallos Blancos que dominó las acciones, pero no logró concretar en la meta defendida por Sebastián Jurado.

El problema de los Albos es la contundencia, pues aunque genera ciertas jugadas de peligro no logra hacerse presente en el marcador.

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Por su parte, Juárez juega a ritmo semilento. Sus jugadores no corren y no hacen mucho por mostrar mayor combatividad.

Los primeros 45 minutos se van sin mucho para escribir a casa. En el complemento Juárez muestra más ambición y hace tímidos intentos de llegar a la meta defendida por José Hernández.