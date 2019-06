Djaniny Tavares no viene a Cruz Azul, reveló Ricardo Peláez, director deportivo de La Máquina.

El directivo cementero ya se encuentra listo para la Semana del Futbol, en Cancún, y habló sobre los posibles refuerzos por llegar a La Noria, sin confirmar uno y tachando al africano como opción.

"Mientras el equipo no confirme algo, son rumores. Sigan esas líneas de rumores porque aparecen otras", dijo Peláez. Al único que señaló fue al exdelantero del Santos. "Djaniny no viene a Cruz Azul".

El próximo refuerzo de La Máquina, aunque el director deportivo no lo ha confirmado, es el argentino Guillermo Fernández. "Por ahí podría llegar uno o dos refuerzos más. Tienen que estar puntualmente, trabajando en la pretemporada, como me gusta", expresó.

Peláez aseguró que el objetivo de los cementeros es sumar títulos, como el de la Liga MX. "Ya lo tenemos muy claro. Todo el trabajo está en curso. Llevamos un año muy bueno, con más puntos y la mejor defensiva. Nos falta ser más contundentes pero tenemos un plantel de calidad. Tuvimos muchos lesionados el torneo pasado y vamos a recuperar todos. Elías Hernández es el más cercano a iniciar la pretemporada".