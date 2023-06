Djokovic avanteen Roland Garros

PARÍS.- No es ningún secreto que a Novak Djokovic le gusta alimentarse de la negatividad en los encuentros de tenis. No importa si está arriba o no en el marcador. El tenista simplemente encuentra motivación e inspiración de cualquier forma.

Puede ser por la forma en la que un umpire está oficiando ese día o la forma en la que el grupo de Djokovic está sentado en su lugar en lugar de levantarse para animarlo o las críticas por hablar de temas políticas —todo lo que ha sucedido en el Abierto de Francia.

O quizá es el trato de los aficionados que, como hicieron el viernes en la victoria por 7-6 (4), 7-6 (5), 6-2 de Djokovic en la tercera ronda ante Alejandro Davidovich Fokina (29), decidieron abuchearlo por ninguna aparente razón.

Eso ocurrió en la cancha Philippe Chatrier en el duelo de tres sets en un Grad Slam para largo que jamás haya enfrentado el tenista campeón 22 de títulos de un major. El encuentro duró tres horas y 36 minutos. No le encantó lo difícil que se tornó todo en el encuentro, no le encantó cometer tres faltas dobles en un mismo game y tampoco le gustó la respuesta del público.

“La mayoría de la gente viene a disfrutar del tenis o apoyar a uno u otro jugador. Pero hay personas —grupo o lo que sea— que le encanta abuchear en todo lo que hagas. Es algo que creó es una falta de respecto y francamente no entiendo”, indicó Djokovic en conferencia de prensa.

Djokovic enfrentará en la siguiente ronda al peruano Juan Pablo Varillas, quien siguió sorprendiendo y eliminó por 3-6, 6-3, 7-6, 4-6, 6-2 al 13mo sembrado Hubert Hurkacz. Varillas, quien a sus 27 años es el 94mo del mundo, alcanzó la segunda semana de un Grand Slam por primera vez en su carrera.

Además del tercer sembrado Djokovic, otros sembrados que avanzaron incluyen al número uno Carlos Alcaraz; Stefanos Tsitsipas (5), quien superó al argentino Diego Schwartzman por 6-2, 6-2, 6-3; Karen Khachanov (11); y Lorenzo Musetti (17), quien eliminó a Cam Norrie (14). Lorenzo Sonego superó a Andrey Rublev (7).

Alcaraz venció por 6-1, 6-4, 6-2 a Denis Shapovalov (26) en la sesión de la noche. Tras estar abajo por 4-1 en el segundo set —Alcaraz admitió que “estaba en problemas”— el reinante campeón del U.S. Open se llevó siete juegos seguidos para tomar el control definitivo. Enfrentará a Musetti, quien ganó la única vez que se han enfrentado anteriormente.

La número dos Aryna Sabalenka y Daria Kasatina (9) avanzaron a la cuarta ronda en la categoría femenina, junto a Sloane Stephens, Elina Svitolina y la finalista 2021 Anastasia Pavlyuchenkova, pero Jessica Pegula quedó eliminada.

Pegula rápidamente tomó sus pertenencias y se dirigió fuera del la cancha Philippe Chatrier tras perder por 6-1, 6-3 ante Elise Mertens en la tercera ronda del Abierto de Francia el viernes, una salida más rápida de la que estaba acostumbrada en los torneos de Grand Slam la estadounidense, que llegó como la tercera sembrada.

Pegula llegó a cuartos de final en cinco de los cinco majors más recientes, incluyendo Roland Garros el año pasado.

“Creo que seguía disputando buenos puntos. Elise estaba siendo muy dura, sin cometer muchos errores y me hizo disputar cada bola. Las condiciones ventosas creo que definitivamente beneficiaron su juego”, admitió Pegula.

La belga Mertens, de 27 años, fue semifinalista del Abierto de Australia 2018 y disputó dos veces los cuartos de final del U.S. Open. Pero nunca ha superado la cuarta ronda del torneo de arcilla de París. Ahora lo intentará el domingo al enfrentar a la finalista del Abierto de Francia 2021 Anastasia Pavlyuchenkova, quien superó por 4-6, 6-3, 6-0 a Anastasia Potapova (24).

Pegula se une a Caroline García (5), Maria Sakkari (8) y Petra Kvitova (10) fuera y llegaron a cuatro tenistas del Top 10 del mundo que han quedado eliminadas.