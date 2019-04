Djokovic espera rival en tercera ronda de Montecarlo y Cilic cae ante Guido Pella

El tenista serbio número uno del mundo Novak Djokovic venció este martes por 6-3, 4-6 y 6-4 al alemán Philipp Kohlschreiber en la segunda ronda del torneo de Montecarlo en un partido que se fue hasta las dos hora y media de juego.



Djokovic, que venía de perder frente Roberto Bautista en el abierto de Miami, hizo valer su ritmo en una primera manga en la que no cedió ninguna bola de ruptura, solventando a su favor los cuatro oportunidades que tuvo el alemán, actual número cuarenta y cuatro del mundo.



El segundo parcial cayó del lado de Kohlschreiber pese a que el serbio fue capaz de salvar una bola de set. Se despertaban así los fantasmas de Indian Wells donde el alemán venció a Djokovic, la victoria del jugador mas veterano -35 años- sobre un número uno del mundo desde que empezase el tour ATP en 1990.



Djokovic acabaría haciendo valer su superioridad al romper el saque del alemán al comienzo de un tercer 'set' que dominaría de principio a fin, pese a que no sellaría la victoria hasta la quinta bola de partido



Novena victoria ante Kohlschreiber del serbio en su histórico particular. Enfrentará en tercera ronda al ganador del cruce entre Taylor Fritz y Diego Schwartzman que se disputará el jueves.



El croata Marin Cilic, undécimo en la clasificación ATP y séptimo cabeza de serie de este torneo de Montecarlo , cayó en tres mangas por 6-3, 7-5 y 6-1 ante el argentino Guido Pella en un encuentro que se fue hasta las dos horas y cuarto de juego, en el que fue su debut este año sobre polvo de ladrillo.