Djokovic inaugura Globe Sports Award

El premio internacional fue lanzado por el astro portugués Cristiano Ronaldo

Por EFE

Diciembre 29, 2025 03:00 a.m.
A
Djokovic inaugura Globe Sports Award

Lisboa.- El astro portugués del futbol Cristiano Ronaldo anunció este domingo el lanzamiento del Globe Sports Award (GSA), un nuevo trofeo internacional creado para reconocer anualmente a los deportistas más influyentes del mundo del deporte, con el tenista Novak Djokovic como primer premiado.

El premio busca "celebrar la excelencia en diversas disciplinas" deportivas y distinguirá a los atletas e instituciones que han marcado una época y dominado su deporte, inspirando al mundo más allá del rendimiento competitivo, informó en un comunicado la agencia de comunicación del galardón.

El premio se basa en el Globe Soccer Award, cuya gala de entrega de premios se celebró este domingo, pero irá "más allá del futbol" y cada año reconocerá a los atletas que "pueden redefinir el deporte a escala mundial", siendo el primer ganador el campeón mundial de tenis Novak Djokovic, cuyos logros e influencia "ejemplifican los principios fundamentales del trofeo", en palabras de la organización.

El trofeo que recibirá Djokovic es una escultura del tiempo suspendido, diseñada en Portugal, que se inspira en un reloj de arena, aunque cada año tendrá un acabado propio que reflejará la singularidad del deportista galardonado.

Para Ronaldo, quien recibió este domingo el premio al mejor jugador de Oriente Medio en los ´Globe Soccer Awards 2025´, este nuevo galardón "existe para rendir homenaje a esos momentos en los que la grandeza del deportista hace que el tiempo se detenga".

