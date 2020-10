Doble podio logró Arellano

Un nuevo fin de semana exitoso fue el que tuvo José Arellano en la categoría Pro2 de la Copa Mercedes-Benz, concluyendo con doble podio en la cuarta fecha de la Súper Copa, que el pasado fin de semana visitó la pista del Autódromo de León, siendo el primer evento de automovilismo en presentar público en la llamada nueva normalidad.

Por segunda ocasión en el año, José Arellano se puso al mando del auto #29 Big Auto-Los Grandes en Refacciones como parte de la cuarta fecha de la categoría Pro2 de la Copa Mercedes-Benz, mostrando un ritmo importante desde las sesiones clasificatorias del día sábado 10 de octubre, en las que primero conseguiría un tiempo de 00:38.940, tercero general y primero de los Pro2. Para después parar el cronómetro en 00:39.138 obteniendo el 5to puesto de la parrilla, nuevamente el mejor de su categoría.

El domingo 11 se daba el banderazo oficial al regreso de la afición en las tribunas con diferentes medidas dictadas por las autoridades pertinentes. Ello ponía una motivación extra para el zacatecano que comenzaba de buena forma la competencia marcada a 50 minutos, teniendo para su mala fortuna algunos inconvenientes con su auto que le obligaban a entrar a pits, pese a ello logró subir al podio en la tercera posición, acompañando al ganador Marco Marín y a Juan Cantú con Rafa Vallina.

Ya con el segundo round y último del día, Arellano mostraba su capacidad al llevar el auto #29 nuevamente al Top-3, esta ocasión cruzando la meta en el segundo escalón para así sumar el 4to podio para él en igual número de competencias desde su debut. En el podio fue acompañado por Marco Marín (Primer puesto) y Juan Cantú junto a Rafa Vallina.

"Me voy tranquilo, poco a poco se va mejorando el desempeño del auto y yo me voy sintiendo más acoplado al mismo y al formato. No es para nada fácil, la parrilla es sumamente competitiva así que se debe trabajar fuerte para tener buenos resultados".