Doble podio para Canel´s en Chiapas

Espectacular resultó la primera fecha de la temporada 2021 de la Nascar Peak México, que tuvo lugar en el Súper Óvalo de Chiapas, y en donde la escuadra Canel´s/Logitech G/Laboratorios Tequis/AMANC, consiguió sumar podio tanto en la categoría Peak como en Challenge.

Tras un complicado sábado de prácticas donde el equipo CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC enfrentó dificultades para encontrar la puesta a punto que permitiera enfrentar adecuadamente la primera ronda del año logró al final salir avante de Chiapas.

En el momento cumbre Alex de Alba Jr y Rubén García Jr. de CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC se posicionaron en el primer puesto de sus categorías, pero desafortunadamente a falta de cinco minutos para el final, Rubén peleando posición con Pardo pega en la barda situación que descompone sus autos.

Al transcurrir de 90 minutos y 117 giros se logró el segundo en Challenge con Alex de Alba Jr., y tercero Peak con Rubén García Jr., esto un buen arranque de temporada para la escudería que dirige Ramiro Fidalgo.

Rubén García Jr. #88 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, comentó: "Ninguno de los autos candidatos a ganar ganó, nosotros al final éramos el auto a vencer, el Ingeniero Ramiro Fidalgo, como ya es costumbre, me dio un auto #88 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC sumamente rápido el cual había puesto para ganar desafortunadamente un contacto ya al final de la carrera dañó la parte trasera de mi coche cambiando todo el balance del mismo por lo que mantener el liderato me fue imposible, perdimos la carrera pero nos subimos al podio con un tercer lugar que nos da muy buenos puntos de inicio de temporada. Contento de que por fin en Chiapas hubo gente, es padre tenerlos en las gradas, emocionante el apoyo de todos en persona y no solo por TV, motivante y venir a Chiapas siempre trae buenos recuerdos".

Por su parte, Alex de Alba Jr. #14 CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, señaló: "La verdad es que no logramos la victoria, pero me voy contento de Chiapas, el sábado tuvimos un muy mal día para todo el equipo CANEL´S/LOGITECH G/LABORATORIOS TEQUIS/AMANC, no encontrábamos el set adecuado por lo que se tuvo que trabajar tarde del sábado y mañana del domingo para encontrar la configuración adecuada, agradecido con todos por el excelente trabajo al darnos hoy un coche competitivo".

Y agregó: "En la parada de pits llegamos en la parte de atrás saliendo con ritmo superior a los demás para hacer podio de la categoría general, íbamos primeros tuvimos una muy buena carrera, pero una bandera amarilla nos hizo arrancar por fuera en una pista demasiado complicada para manejar, un segundo lugar que nos sabe muy bien, como muy pocos lo pueden decir en esta fecha nosotros sobrevivimos al Súper Óvalo Chiapas, pista muy difícil de manejar".

La segunda fecha de NASCAR Peak México se estará realizando el próximo 19 y 20 de junio en Querétaro.