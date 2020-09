Doblete del ecuatoriano Mena le da el triunfo al León sobre el Necaxa

Un doblete del ecuatoriano Ángel Mena le dio este viernes el triunfo al León por 0-2 sobre el Necaxa en la octava jornada del Apertura 2020 mexicano, bautizado por la Liga Mx como Guardianes en honor al sector salud.



Este resultado le permitió al León tomar el primer lugar de la clasificación, en tanto el Necaxa mantuvo al decimotercer puesto de la tabla. Mena marcó sus primeros goles del torneo al convertir un par de penaltis.



A pesar de no tener control de la posesión de la pelota, el Necaxa fue el equipo más peligroso de la primera mitad con una llegada por banda derecha que terminó con un disparo del español Ian González que atajó Rodolfo Cota.



El León lo intentó por la banda izquierda con combinaciones de los colombianos William Tesillo y Yairo Moreno, sin embargo no fue hasta el minuto 41 que se pusieron arriba en el marcador cuando Mena convirtió de penalti el 0-1 al engañar al guardameta Luis Malagón.



En la segunda parte, el León concretó el 0-2 al 51 con otro penalti marcado por Mena al poste derecho de Malagón, quien se tiró al otro costado.



El Necaxa intentó descontar con disparos de media distancia de Ricardo Chávez y el chileno Claudio Baeza que no perforaron la portería defendida por Cota.



En la novena fecha, el Necaxa visitará al San Luis el martes 8 de septiembre y un día después el León recibirá a los Tigres UANL.



- Ficha técnica:



Necaxa: Luis Malagón; Idekel Domínguez, Unai Bilbao, Julio González; David Cabrera, Ricardo Chávez, Claudio Baeza, José Cobián (Alejandro Zendejas m.64); Lucas Passerini, Juan Delgado (Maximiliano Salas m.64) e Ian González (Martín Barragán m.76).



Entrenador: Alfonso Sosa.



León: Rodolfo Cota; Fernando Navarro, William Tesillo, Jaine Barreiro; Luis Montes, Yairo Moreno, Ángel Mena (José Ramírez m.79), Jean Meneses (Iván Rodríguez m.79), Pedro Aquino; Nicolás Sosa (Joel Campbell m.66) y Emmanuel Gigliotti.



Entrenador: Ignacio Ambriz.



Goles: 0-1, m.41: Ángel Mena. 0-2, m.51: Ángel Mena.



Árbitro: Luis Enrique Santander. Amonestó a Claudio Baeza, José Cobián, Unai Bilbao, Julio González.



Expulsó a Claudio Baeza.



Incidencias: Partido de la octava jornada del Apertura 2020, celebrado en el estadio Victoria, centro de México.